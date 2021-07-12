Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал будущее Олимпика и Миная, а также изменения по поводу команд-участников Первой и Второй лиг.

"ПФЛ получила официальное письмо от Олимпика с просьбой рассмотреть возможность выступления дончан в первом дивизионе. 13 июля этот вопрос будет подробно изучен. Есть все основания полагать, что дончане, которые отказались от выступлений в элите, поменяются местами с Минаем, который готов снова играть среди сильнейших.

Клубы УПЛ согласовали возвращение Миная в элиту, – СМИ

Также завтра поставим точки над "i" в истории с Николаевом, клубное руководство которого настаивает на переводе команды во Вторую лигу. Скорее всего, мы пойдем им навстречу. Их в первом дивизионе заменит Кремень, занявший в прошлом сезоне пятнадцатое место и вылетевший во Вторую лигу", – цитирует Каденко Meta-Ratings.

Напомним, Олимпик недавно заявил о снятии из УПЛ. Место дончан в элите, скорее всего, займет Минай, который предыдущую кампанию завершил на последней ступеньке и понизился в классе.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21