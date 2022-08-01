Украинский нападающий Даниил Колесник продолжит свою карьеру в Минае, сообщает официальный сайт "лис".

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20-летний форвард в статусе свободного агента подписал с командой Владимира Шарана соглашение сроком на 2 года. В закарпатском клубе он будет выступать под номером 97.

Напомним, Колесник – воспитанник киевского Арсенала. Успел поиграть за Колос (дубль), Ворсклу (молодежку) и чешскую МСМ Академии. Прошлый сезон провел в ВПК-Агро, за который во всех турнарах сыграл 16 матчей, результативными действиями не отличался.

К слову, Даниил стал уже седьмым новичком Миная – раньше новобранцами закарпатцев стали защитники Вадим Витенчук, Богдан Чуев, Тарас Дмитрук и Иван Трубочкин, полузащитник Руслан Паламарь и голкипер Александр Бандура.

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