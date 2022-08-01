Український нападник Данило Колесник продовжить свою кар'єру в Минаї, повідомляє офіційний сайт "лисів".

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20-річний форвард у статусі вільного агента підписав з командою Володимира Шарана угоду терміном на 2 роки. У закарпатському клубі він виступатиме під номером 97.

Нагадаємо, Колесник – вихованець київського Арсенала. Встиг пограти за Колос (дубль), Ворсклу (молодіжку) і чеську МСМ Академі. Минулий сезон провів у ВПК-Агро, за який у всіх турнарах зіграв 16 матчів, результативними діями не відзначався.

До слова, Данило став вже сьомим новачком Миная – раніше новобранцями закарпатців стали захисники Вадим Вітенчук, Богдан Чуєв, Тарас Дмитрук та Іван Трубочкін, півзахисник Руслан Паламар та голкіпер Олександр Бандура.

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