Закарпатський Минай продовжує підсилюватися перед дебютом в українській Прем'єр-лізі. Склад команди поповнили Максим Лопирьонок і Олександр Сніжко.

Дует дніпровців перебрався до Миная, повідомляє офіційний сайт клубу.

Минай підписав екс-форварда збірної України

Центрбек Лопирьонок переїхав на Закарпаття на правах оренди. У сезоні 2019/20 він був основним гравцем СК Дніпро-1, зігравши 24 матчі в УПЛ. Натомість атакувальний хавбек Сніжко (12 поєдинків у лізі) – повноцінний трансфер. Минай підписав його у статусі вільного агента.

Обидва виконавці можуть дебютувати за Минай вже в прем'єрному матчі закарпатців в еліті – проти Олександрії 12 вересня. Перший тур Прем'єр-ліги підопічні Василя Кобіна пропустили через спалах коронавірусу в ФК Львів.

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