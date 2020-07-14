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Минай переживає серйозну кадрову кризу – закарпатську команду покинуло одразу вісім футболістів

17:27 - Читать на русском
Минай переживає серйозну кадрову кризу – закарпатську команду покинуло одразу вісім футболістів
Олег Маїк (ліворуч) / ФК Минай

Один з лідерів Першої ліги переживає серйозний відтік кадрів.

Вісім футболістів основного складу Миная вирішили не продовжувати контракти з клубом, повідомляє офіційний сайт закарпатської команди.

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Колектив Василя Кобіна залишили Максим Гавриленко, Вадим Страшкевич, Олег Маїк, Орхан Ібадов, Антон Кіча та Артем Кулініч. Також закінчилася оренда бразильських легіонерів Антоніо Сантоса та Енріке Араужо. Лідером за кількістю матчів був Гавриленко, який приєднався до Миная ще у Другій лізі і провів за клуб 47 поєдинків, в яких забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі. Стільки ж голів встиг забити у 21 зустрічі і екс-форвард Динамо Маїк.

Нагадаємо, Минай після 23-х турів у турнірній таблиці Першої ліги посідає третю сходинку, набравши 44 очки. Від лідера – Інгульця – закарпатці відстають на три пункти.

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Теги
Вадим Вадим Страшкевич Перша ліга Минай Минай Орхан Орхан Ібадов Енріке Енріке Араужо Максим Максим Гавриленко Антоніо Антоніо Сантос Антон Антон Кіча
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