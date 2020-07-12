Металлист 1925 готовит обращение в КДК УАФ из-за поражения против Миная, – СМИ

Харьковчане недовольны действиями Дмитрия Бондаренко – главного арбитра встречи 23-го тура Первой лиги.

Матч Минай – Металлист 1925 завершился победой хозяев со счетом 1:0, однако гости остались недовольны не только результатом поединка, но и работой рефери этого матча Дмитрия Бондаренко из Одессы. В конце игры рефери удалил из технической зоны тренера харьковчан Андрея Демченко.

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Как утверждает Meta-ratings, сейчас харьковский клуб готовит видеонарезку действий арбитра Бондаренко для обращения в КДК УАФ, который, по мнению харьковчан, принимал неоднозначные решения в течение всего матча, за аналогичные нарушения наказывая только одну команду.

Добавим, что в нынешнем чемпионате наставник харьковчан Андрей Демченко уже получал красную карточку от судей – в матче первого круга с Ингульца, за что получил двухматчевую дисквалификацию.

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