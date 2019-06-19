Минай официально объявил о назначении Кобина на пост главного тренера

Закарпатский Минай назначил на должность главного тренера экс-игрока Шахтера и сборной Украины Василия Кобина.

Василий Кобин начал свою тренерскую карьеру в закарпатском Минае, сообщает официальный сайт клуба.

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"Руководство ФК Минай позвонило и предложило мне возглавить команду. В последнее время я сосредоточился исключительно на ресторанном бизнесе, но я знал, что это временно и с футболом решил не завязывать. К тому же, я очень соскучился по ним. Я с 6 лет занимался футболом и просто так оставлять его не хотел", – поделился Кобин в комментарии.

Напомним, что Кобин недавно завершил игровую карьеру, выступая именно за Минай.

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