Кобин рассказал, чем зарабатывает после ухода из Миная

Бывший игрок Шахтера Василий Кобин рассказал о своем бизнесе.

"Еще в детстве мечтал о собственном ресторане. Воплотил эту мечту в жизнь, заработав стартовый капитал в Шахтере. У меня два ресторана в Днепропетровске. Заработки не такие большие, как в футболе, но на хлеб с маслом хватает", – цитирует Кобина "Экспресс".

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Напомним, Кобин известный своими выступлениями за донецкий Шахтер, в структуре которого находился с 2009 по 2017 годы. Последним клубом защитника был Минай, который Кобин покинул в январе этого года.

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Пока не известно, продолжит ли защитник свою карьеру. Всего в активе Кобина 232 матча во всех турнирах за все клубы, где футболист забил 20 голов и отдал 32 ассиста.