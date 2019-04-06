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Кобин рассказал, чем зарабатывает после ухода из Миная

11:43 148 Читати українською
Кобин рассказал, чем зарабатывает после ухода из Миная
Василий Кобин / ФК Шахтер

Бывший игрок Шахтера Василий Кобин рассказал о своем бизнесе.

"Еще в детстве мечтал о собственном ресторане. Воплотил эту мечту в жизнь, заработав стартовый капитал в Шахтере. У меня два ресторана в Днепропетровске. Заработки не такие большие, как в футболе, но на хлеб с маслом хватает", – цитирует Кобина "Экспресс".

"Он сказал:" Я не понял, он защитник или нападающий? ", – Кобин вспомнил курйозный эпизод с участием Блохина

Напомним, Кобин известный своими выступлениями за донецкий Шахтер, в структуре которого находился с 2009 по 2017 годы. Последним клубом защитника был Минай, который Кобин покинул в январе этого года.

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Пока не известно, продолжит ли защитник свою карьеру. Всего в активе Кобина 232 матча во всех турнирах за все клубы, где футболист забил 20 голов и отдал 32 ассиста.

Теги
Минай Минай Василий Кобин Василий Кобин Вторая лига
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