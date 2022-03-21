"Стадіон клубу Минай, який нещодавно був центром підготовки для наших футболістів, на сьогодні уже третій тиждень як облаштований для переселенців. Одночасно на нашій базі може проживати близько двохсот осіб.

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Кожна кімната і вільне місце, яке ми мали, ми переобладнали в спальні місця. У кімнатах люди мають власний санвузол, душ. Спільні санвузли також залишили для людей, роздягальню для команд ми залишили відкритою, щоб люди могли тут зберігати речі", – розповів Пересоляк у ефірі ТК Футбол.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ Росії на територію України понад три мільйони наших земляків виїхали за кордон, ще близько 11 мільйонів стали внутрішніми переселенцями.

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