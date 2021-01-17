"Він три дні в команді, але посмішки у всіх постійно. Я дуже радий, що він до нас приїхав. Дуже радий. Розкішний пацан, футболіст.

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Звичайно, він хоче і собі, і всім довести. Але йому нічого доводити, він вже все всім довів. Звичайно, він хоче виглядати нормально. Що доводити?

Я в його майстерності не сумніваюся. Упевнений, що у нього все вийде. А доводити... Це пишуть диванні експерти – не будемо про них. Розкішний футболіст. Наші там теж щось пишуть. Так вони повинні радіти, що така людина прийшла в Минай. Розкішний футболіст. Думаю, у нього все вийде. Будемо намагатися йому допомогти. Він з відкритою душею людина", – сказав Кополовець у коментарі програмі "ПРОФУТБОЛ Digital".

Нагадаємо, Мілевський приєднався до Миная наприкінці минулого року на правах вільного агента. До цього 36-річний форвард виступав за Динамо Брест.

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