Минай встиг оформити другий перехід за один день.

Черговим новачком клубу став форвард Угечукву Огбонная, повідомляє офіційний сайт закарпатців.

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Височенний (192 см) нігерієць виховувався у академії іменитого земляка Еммануеля Еменіке, а влітку 2018-го переїхав до Європи. Нападник належав австрійському ЛАСКу, але його постійно віддавали в оренди – Хорн, Сесвете, Юргорден. Закріпитися в Ріді також не вдалося, тому взимку Огбонная отримав статус вільного агента.

Додамо, що сьогодні (21 січня) Минай також підписав хавбека Олександра Петрусенка.

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