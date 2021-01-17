"Он три дня в команде, но улыбки у всех постоянно. Я очень рад, что он к нам приехал. Очень рад. Шикарный пацан, футболист.

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Конечно, он хочет и себе, и всем доказать. Но ему нечего доказывать, он уже все всем доказал. Конечно, он хочет выглядеть нормально. Что доказывать?

Я в его мастерстве не сомневаюсь. Уверен, что у него все получится. А доказывать, это пишут диванные эксперты, ну будем о них. Шикарный футболист. Наши там тоже что-то пишут. Да они должны радоваться, что такой человек пришел в Минай. Шикарный футболист. Думаю, у него все получится. Будем стараться ему помочь. Он с открытой душой человек", – сказал Кополовец в комментарии программе "ПРОФУТБОЛ Digital".

Напомним, Милевский присоединился к Минаю в конце прошлого года на правах свободного агента. До этого 36-летний форвард выступал за Динамо Брест.

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