Украинский полузащитник Андрей Ралюченко продолжит карьеру в Минае, сообщает пресс-служба "лис".

Минай усилился одним из главных патриотов УПЛ

28-летний хавбек подписал с Шараном и Ко контракт на два сезона – до лета 2025 года. В новой команде он будет выступать под номером 6.

Напомним, Ралюченко – воспитанник Металлиста, где и начал профессиональную карьеру в 2012 году. Успел поиграть за Верес, Металлист 1925 и Горняк-Спорт. В прошлом сезоне провел за Металлист 27 матчей, в которых отметился одним ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Напомним, по итогам чемпионата харьковчане вылетели из УПЛ и в новом сезоне будут выступать в Первой лиге.

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