Закарпатский клуб на своем официальном сайте объявил о приходе Олега Вишневского, Эдварда Кобака и Ивана Станковича.

Селезнёв официально перешел в Минай

Вишневский успел поиграть в чемпионате Словакии, а последним его клубом стал второлиговый Ужгород, в составе которого нападающий провел 13 матчей, забив 5 голов. Контракт с форвардом рассчитан на 2 года.

Кобак является воспитанником Шахтера и перешел в Минай на правах аренды. За молодежную команду "горняков" Эдвард сыграл 18 матчей в прошлом сезоне, забив 10 голов, а также успел поиграть в юношеской Лиге чемпионов. Станкович же выступал в составе закарпатского Мункача, в котором был одним из лучших бомбардиров. 19-летний форвард присоединился к молодежной команде Миная.

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