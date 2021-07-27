Закарпатський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про прихід Олега Вишневського, Едварда Кобака та Івана Станковіча.

Селезньов офіційно перейшов у Минай

Вишневський встиг пограти у чемпіонаті Словаччини, а останнім його клубом став друголіговий Ужгород, у складі якого нападник провів 13 матчів, забивши 5 голів. Контракт із форвардом розрахований на 2 роки.

Кобак є вихованцем Шахтаря та перейшов у Минай на правах оренди. За молодіжну команду "гірників" Едвард відіграв 18 матчів у минулому сезоні, забивши 10 голів, а також встиг пограти в юнацькій Лізі чемпіонів. Станковіч же виступав у складі закарпатського Мункача, в якому був одним з найкращих бомбардирів. 19-річний форвард приєднався до молодіжної команди Миная.

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