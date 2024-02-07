Закарпатский клуб официально объявил о приглашении двух местных футболистов – Василия Вашкебы и Павла Тищука.

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Оба присоединились к Минаю еще 11 января и определенный период находились на просмотре тренерского штаба. 26-летний вингер Тищук сразу начал феерить на сборах – гол+2 ассиста в 4 встречах. Ранее он выступал за любительские Ольховцы, донецкий Олимпик, Ужгород и Стрый, а также засветился в клубах Чехии и Словакии. 25-летний Вашкеба играет на позиции опорного полузащитника.

Напомним, Минай после 16 туров УПЛ набрал лишь 6 зачетных баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. Закарпатцы возобновят сезон 25 февраля матчем против СК Днепр-1.

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