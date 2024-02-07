Закарпатський клуб офіційно оголосив про запрошення двох місцевих футболістів – Василя Вашкеби та Павла Тищука.

Минай дізнався, де проводитиме домашні матчі УПЛ – раніше двом аренам на Закарпатті оголосили жорсткий ультиматум

Обидва приєднались до Миная ще 11 січня та певний період перебували на перегляді тренерського штабу. 26-річний вінгер Тищук відразу почав феєрити на зборах – гол+2 асисти в 4 зустрічах. Раніше він виступав за аматорські Вільхівці, донецький Олімпік, Ужгород та Стрий, а також засвітився у клубах Чехії та Словаччини. 25-річний Вашкеба грає на позиції опорного півзахисника.

Нагадаємо, Минай після 16 турів УПЛ набрав лише 6 залікових балів і посідає останнє місце у турнірній таблиці. Закарпатці відновлять сезон 25 лютого матчем проти СК Дніпро-1.

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