Мудрик поспособствовал голу и ушел с поля из-за жуткой травмы: видеообзор матча Брайтон – Челси – 1:2
08:30 - Читати українською
Брайтон уступил Челси в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Коул Палмер 34’
Кристофер Нкунку 64’
Рис Джеймс 88’
34’ Коул Палмер
64’ Кристофер Нкунку
88’ Рис Джеймс
Михаил Мудрик поучаствовал в голевой атаке, но вскоре покинул поле. Врачи не позволили вернуть украинца, который жутко ударился головой в плечо Лэмпти.
Челси спокойно разобрался с Брайтоном и приблизился к еврокубкам – острейший падаван Де Дзерби нокаутировал Мудрика
Мудрика заменил Нкунку, который после перерыва удвоил преимущество Челси. Доигрывали лондонцы в меньшинстве из-за грубости своего капитана Риса Джеймса. В компенсированное время Брайтон попал в стойку, один мяч отквитал, но не более – победа гостей 2:1.
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