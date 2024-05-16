Михаил Мудрик поучаствовал в голевой атаке, но вскоре покинул поле. Врачи не позволили вернуть украинца, который жутко ударился головой в плечо Лэмпти.

Челси спокойно разобрался с Брайтоном и приблизился к еврокубкам – острейший падаван Де Дзерби нокаутировал Мудрика

Мудрика заменил Нкунку, который после перерыва удвоил преимущество Челси. Доигрывали лондонцы в меньшинстве из-за грубости своего капитана Риса Джеймса. В компенсированное время Брайтон попал в стойку, один мяч отквитал, но не более – победа гостей 2:1.