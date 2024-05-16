Судаков не попал даже в заявку Шахтера на поединок с Ворсклой в финале Кубка Украины, а Сергей Ребров и Марино Пушич сообщили, что у хавбека травма.

Ворскла – Шахтер: Пушич прокомментировал травму Судакова – хорошие новости для сборной Украины

Бабелюк в своем Telegram-канале отметил эпизод с празднования, когда Зубков подтолкнул Георгия, а тот схватился за заднюю часть бедра. Судя по всему, у Судакова незначительная травма мышц задней поверхности бедра. Традиционно, на восстановление от такой травмы требуется 3-4 недели.

Таким образом, полузащитник сможет восстановиться уже в лагере сборной Украины и набрать хорошие кондиции уже к первой игре на Евро-2024 (17-го июня против Румынии).

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