Воспитанник киевской Оболони Сергей Мякушко вернулся в украинскую Премьер-лигу после вояжа за границу.

28-летний хавбек стал игроком Миная, сообщает официальный сайт клуба.

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Мякушко заключил с "лисами" контракт на 1 год. В составе Миная он будет выступать под 47-м номером. Закарпатцам исполнитель достался бесплатно, поскольку был в статусе свободного агента после выступлений в польском Подбескидзе.

На профессиональном уровне Сергей Мякушко дебютировал в составе Оболони в 2011 году. Позже он защищал цвета Динамо, Говерлы, Карпат, испанского Алькоркона. В 2017-м провел 1 матч в составе сборной Украины.

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