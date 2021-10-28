28-річний хавбек став гравцем Миная, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ворскла готується підписати Будківського, – джерело

Мякушко уклав із "лисицями" контракт на 1 рік. За Минай він виступатиме під 47-м номером. Закарпатцям виконавець дістався безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після виступів за польський Подбескідзе.

На професіональному рівні Сергій Мякушко дебютував у складі Оболоні в 2011 році. Пізніше він захищав кольори Динамо, Говерли, Карпат, іспанського Алькоркона. У 2017-му провів 1 матч у складі збірної України.

Момент істини в Інгульці: чому Поворознюк грається з вогнем, 4 тренери для виходу з кризи