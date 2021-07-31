Минай, попри виліт з УПЛ за підсумками попереднього сезону, повернувся в еліту вже через два місяці, зайнявши місце Олімпіка. Щоправда, ще три тижні тому на контракті у "лисів" перебувало всього 6 футболістів, а за час літніх зборів Василь Кобін отримав ще 18 – причому частина виконавців прийшла буквально на днях. Відповідно, ніхто не розумів, що очікувати від закарпатців у дебютному матчі в новому чемпіонаті.

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Господарі вийшли у схемі 5-3-2 (у 3-5-2 ця модель перетворювалась рідко) з Селезньовим та Білоногом на вістрі атаки. Позиції латералів закрили Книш та Багайоко, центральну зону наситили Хахльов, Кулієв та Петрусенко, а у трійці центрбеків вийшли Лиховидько, Векляк і Горін. У воротах розташувався Кучер.

Олександрія виступала фаворитом пари, адже тиждень тому команда Юрія Гури перемогла Зорю. Футбол "жовто-чорних" виглядав цілісно, швидко й сміливо – цього мало бути б достатньо для перемоги над зібраним на швидку руку Минаєм. Головний тренер гостей навіть не став проводити серйозну ротацію складу, обмежившись заміною Одарюка на Шастала.

Перші 30 хвилин зустрічі виявились дуже важкими для перегляду. Колективи допускали велику кількість дрібних помилок і взагалі не підіймали швидкостей, але нещадно били один одного по ногах – до перерви вони награли на чотири жовтих картки (три з них отримали футболісти гостей). Яскравих моментів не виникало – за цей період можна згадати тільки подачу на голову Білоногу з дуже неточним ударом та слабенький дальній постріл Ковальця з дистанції (в руки Кучеру). Загалом, Минай почав матч активніше й цікавіше за Олександрію, непогано відкриваючи зони в центрі й навіть комбінуючи перед штрафним.

Веселіше стало в останній третині першого тайму. Минай сміливіше ліз уперед, ледь не відкривши рахунок на 29-й хвилині – це Книш пробив зі стандарту повз ближню дев'ятку. Олександрія відповіла на 41-й проривом Бабогла та ударом метрів з 20-ти у лівий верхній кут. Кучер парирував, а закарпатці одразу ж огризнулися пострілом Білонога з рикошетом від захисника – м'яч пролетів над хрестовиною! Найкращу ж нагоду відкрити рахунок до перерви мав Цар-Селезньов, який після подачі з кутового наважився на удар бісіклетою! Бути б голу, якби Білик не врятував.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Селезньов і у перерві став MVP, перекинувшись міцними словами з Бабоглом та Ковальцем – нападнику "лисів" не сподобалась жорстка гра гостей та надзвичайно грубий фол проти себе. Віталій Романов показав жовту картку вже у підтрибунці. Євген перед другим таймом на всю країну спитав арбітра, чому ламати ноги можна, а за розмови йому дають попередження – Василь Кобін же підтримав форварда, спитавши, чому за розмови не дали картку Ковальцю.

Юрій Гура, своєю чергою, провів подвійну заміну, кинувши на другий тайм Одарюка та Спінеллі. Останній вже за хвилину після поновлення гри створив небезпечний момент, увірвавшись на правий край штрафного та пробивши у дальній кут – втім, аргентинцю трішки забракло точності. Минай одразу ж відповів вриванням Білонога на лівий край з пострілом, який накрив Бабогло, а на 51-й хвилині вивести господарів уперед міг Горін – Олег пробив зі стандарту, але Білик парирував.

Спінеллі вже на 55-й провів другий свій момент, обігравшись у стіночку з Ковальцем і завдавши удару метрів з 22-х. Ця спроба виявилась слабенькою. На 56-й Клаудіо спробував пробити у падінні після класного прострілу Цурікова, але трішечки не встиг до м'яча – а от Селезньов на 57-й все встиг. Він відкрився на ближній стійці під подачу від Багайоко й замкнув головою метрів з п'яти, запустивши сферу над поперечиною!

До 65-ї хвилини команди обмінялися неточними ударами у виконанні свіжого Гончара (пробив значно вище воріт з гострого кута) та Третьякова (дуже неточно вистрілив з дистанції), після чого пішли заміни. Василь Кобін зняв з гри Селезньова та Хахльова, випустивши Ахмедзаде та Месхі, а Юрій Гура кинув у бій Дришлюка та Кожушка. Заміни трішки збили темп, тож до 80-х хвилин вболівальники побачили всього один момент. Але який! Одарюк прийняв відскок у центрі штрафного, перекинув м'яч через себе й другим дотиком пробив у правий нижній кут – Кучер парирував!

Василь Кобін намагався вирвати перемогу, випустивши на ендшпіль зустрічі Байдала та Вишневського (Білоног і Кулієв пішли відпочивати). Юрій Гура відповів взаємністю, замінивши Ковальця на Новікова (високого нападника). Рішення тренерського штабу закарпатців довгий час не приносило успіху – Минай старався, але нічого цікавішого за серію подач створити не вдалося. Олександрія ж мала шикарну нагоду забити на 88-й хвилині, коли Новіков потужно вистрілив з правого краю штрафного. Кучер парирував перед собою і лише в останню мить накрив м'яч, який готовий був добити Спінеллі.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Атака Миная через правий фланг на 90-й хвилині завершилась подачею від Гончара та потужним ударом Байдала з розвороту. Білик парирував, однак Багайоко дали прийняти м'яч на лівому фланзі. Звідти пішов навіс, який невдало вибив Дубра – Вишневський же, випередивши Білика, розстріляв ворота метрів з трьох! 1:0!

Цей гол виявився переможним. Минай, як і рік тому, починає чемпіонат з мінімальної звитяги над Олександрією.

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