Минай хочет проводить домашние матчи в 14:00 – известна причина
21:13 - Читати українською
Закарпатский Минай запланировал модернизацию ужгородского стадиона.
Минай обратился к руководству УПЛ и телеканалов Футбол 1/2/3 с просьбой проводить домашние поединки первого круга турнира в 14:00, сообщает в facebook Иван Гресько.
Минай – Александрия: матч состоится с болельщиками
Такая необычная просьба связана с реконструкцией системы освещения на ужгородском стадионе Авангарад, который и выбрал Минай для домашних матчей.
Руководитель ТК Футбол Иван Гресько подтвердил, что встреча Миная и Александрии состоится 13 сентября в 14:00.
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