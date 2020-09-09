Поединок 2-го тура УПЛ между Минаем и Александрией должен состояться с болельщиками на трибунах.

Минай проведет первый поединок в УПЛ против Александрии с болельщиками на трибунах, но наполненность стадиона должна быть не более 25%, сообщает официальный сайт клуба.

Рух – Шахтер: УПЛ перенесла матч из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе

"Это стало возможным согласно разработанному УАФ совместно с УПЛ "Временному протоколу для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина" и постановлении Главного государственного санитарного врача от 21 августа 2020 года, а также общей ситуации с заболеванием COVID-19 в Ужгороде.

Обращаем внимание, что зрителей на разрешенные места будут пускать с обязательством соблюдать требования карантинного режима и противоэпидемических мероприятий. Между фанатами должна сохраняться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках", – говорится в сообщении.

Напомним, что матч 2-го тура Минай – Александрия станет дебютным для ужгородского клуба в УПЛ – первый был перенесен из-за обнаруженного COVID-19 у ФК Львов.

"Беру без перегляду, в команді повинен бути рудий": як Циганков опинився у Динамо, а Блохін і Буряк прали форму у тазику