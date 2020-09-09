Минай звернувся до керівництва УПЛ та телеканалів Футбол 1/2/3 з проханням проводити домашні поєдинки першого кола турніру о 14:00, повідомляє у facebook Іван Гресько.

Минай – Олександрія: матч відбудеться із уболівальниками

Таке незвичне прохання пов'язане з реконструкцією системи освітлення на ужгородському стадіоні Авангарад, який і обрав Минай для домашніх матчів.

Керівник ТК Футбол Іван Гресько підтвердив, що зустріч Миная та Олександрії відбудеться 13 вересня о 14:00.

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