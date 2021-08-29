Нападающий Миная Евгений Селезнёв попал в очередную скандальную историю. На этот раз – из-за экипировки на матч 6-го тура УПЛ против Шахтера.

На футболке Евгения Селезнёва отсутствовала нашивка с изображением карты Украины.

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Стоит отметить, что у всех других игроков Миная футболки были в надлежащем виде. Интересно, что это произошло 29 августа – в День памяти защитников Украины.

Напомним, Евгений Селезнёв после полугодовой паузы без футбола перебрался в Минай, за который уже успел провести 3 матча в Премьер-лиге – пока без результативных действий.

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