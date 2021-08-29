Нападник Миная Євген Селезньов потрапив до чергової скандальної історії. Цього разу – через екіпірування на матч 6-го туру УПЛ проти Шахтаря.

На футболці Євгена Селезньова була відсутня нашивка із зображенням карти України.

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Варто відзначити, що в усіх інших гравців Миная футболки були у належному вигляді. Цікаво, що це відбулось 29 серпня – у День пам'яті захисників України.

Нагадаємо, Євген Селезньов після піврічної паузи без футболу перебрався в Минай, за який вже встиг провести 3 матчі в Прем'єр-лізі – поки без результативних дій.

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