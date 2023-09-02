Матч Минай – Шахтер состоится сегодня, 2-го августа, на стадионе "Минай Арена". Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Шахтер в предыдущем туре победил крепкий Колос, не пропустив ни одного мяча – это случилось впервые в сезоне. И это удалось сделать при игре в меньшинстве с 37-й минуты! Крыськив и Сикан снова провели классный матч (Дмитрий создал оба гола), Назарина впервые забил за клуб, а команда наконец-то не развалилась после 60-й минуты. Серьёзный прогресс.

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Впрочем, не все так радужно. Сам факт первого "сухаря" аж в 5-м туре является красноречивым, а удаление Гочолеишвили является следствием этой проблемы – из-под грузина могли забивать или забивали все соперники. Да и не только из-под грузина: Шахтер по ожидаемым пропущенным голам (их аж 7,85) идет на четвертом месте с конца, а средний "вес" ударов по воротам Ризныка составляет 0.121 xG – третий с конца показатель в УПЛ. С такой обороной дончане способны подарить очки любому.

Болей и делай прогнозы.

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Атака едва справляется с компенсацией этих проблем. "Оранжево-черные" наиграли всего на 0,44 ожидаемых гола больше, чем наиграли соперники в очных матчах.

В позиционном наступлении "горняки" прогрессируют сильнее всего – и дальше должно быть ещё лучше, учитывая улучшение кадровой ситуации. Неделю назад из лазарета вернулись Судаков, Швед и Конопля, а через два тура из дисквалификаций вернутся Бондаренко и Гочолеишвили. Обидно только за травму Траоре.

Именно Лассина весной забил скандальный гол в ворота Миная, который и принес Шахтеру тяжелую победу. К сожалению, с тех пор закарпатцы не стали сильнее – существенно улучшить кадровый потенциал за лето не удалось, а без Хахлева стандарты перестали работать еще в предыдущем сезоне (а он был едва ли не лучшим в УПЛ в этом вопросе). Остался только неплохой прессинг, которым удалось шокировать Динамо в 1-м туре нового чемпионата.

Но киевляне справились, разгромив Минай. А затем разгром устроил ЛНЗ. И даже с Металлистом 1925 не удалось зацепиться за очки, о чем обязательно придется вспомнить в конце сезона. В общем, статистика "лис" выглядит удручающе – ни одной победы, два очка, три забитых гола (при 4,99 xG) при 10 пропущенных.

По ожидаемым пропущенным подопечные Владимира Шарана вообще последние в таблице, а средний вес удара по воротам закарпатцев составляет 0,131 xG. Хуже только у Оболони. Неудивительно, что в сегодняшней встрече букмекеры совсем не верят в Минай.

Впрочем, стоит не забывать и о заслуженных ничьих с СК Днепр-1 и Зарей. Причем с луганчанами в предыдущем туре "лисам" откровенно не повезло – команда наиграла на 1,5 xG без учета сомнительного пенальти, что в переводе на человеческий язык означает 5-6 голевых моментов. Конечно, оба соперника находятся в кризисе и совсем бледные в обороне, однако нынешний Шахтер защищается не намного лучше.

Именно поэтому "горняки" не имеют права забрасывать Минай шляпами. Владимир Шаран – андердог, но он всегда дает бой лидерам. Обидно только, что закарпатцы не могут рассчитывать на арендованного Булезу, однако в центр обороны снова подписали Мельника.

Кадровая ситуация

Травмированы: Воробчак – Траоре, Бондарь, Петряк

Дисквалифицированные: Бондаренко, Гочолеишвили (Шахтер)

Не сыграют по другим причинам: Булеза (Минай; условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Минай – Шахтер

Минай: Бандура – Чуев, Немчанинов, Кравчук – Дмитрук, Витенчук, Петько, Рогозинский – Гечев, Твердохлеб – Вишневский

Шахтер: Ризнык – Гочолеишвили, Матвиенко, Ракицкий, Топалов – Степаненко – Зубков, Крыськив, Назарина, Кащук – Сикан

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Шахтер безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Патрика ван Луэвена – 1.29. На триумф Миная дают аж 12.50, а ничью оценили коэффициентом 5.90.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.57, аналогичный тотал меньше – 2.36. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 2.20, а Олега Вишневского – на 4.00.

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