Матч Минай – Шахтар відбудеться сьогодні, 2-го серпня, на стадіоні "Минай Арена". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Шахтар у попередньому турі переміг міцний Колос, не пропустивши жодного м'яча – це трапилось вперше у сезоні. І це вдалося зробити при грі у меншості з 37-ї хвилини! Дебютним голом за клуб відзначився Назарина, Криськів і Сікан знову провели класний матч (Дмитро створив обидва голи), а команда нарешті не розвалилась після 60-ї хвилини. Серйозний прогрес.

Втім, не все так райдужно. Сам факт першого "сухаря" аж у 5-му турі є красномовним, а вилучення Гочолеішвілі є наслідком цієї проблеми – з-під грузина могли забивати або забивали всі суперники. Та і не тільки з-під грузина: Шахтар за очікуваними пропущеними голами (їх аж 7,85) йде на четвертому місці з кінця, а середня "вага" ударів по воротах Різника становить 0.121 xG – третій з кінця показник в УПЛ. З такою обороною донеччани здатні подарувати очки будь-кому.

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Атака ледь справляється з компенсацією цих проблем. "Помаранчево-чорні" в атаці награли всього на 0,44 очікуваних голи більше, ніж награли суперники в очних матчах.

У позиційному наступі "гірники" прогресують найсильніше – і далі має бути ще краще, враховуючи покращення кадрової ситуації. Тиждень тому з лазарету повернулись Судаков, Швед і Конопля, через два тури з дискваліфікацій повернуться Бондаренко й Гочолеішвілі. Прикро тільки за травму Траоре.

Саме Лассіна навесні забив скандальний гол у ворота Миная, який і приніс Шахтарю важку перемогу. На жаль, з того часу закарпатці не стали сильнішими – суттєво покращити кадровий потенціал за літо не вдалося, а без Хахльова стандарти перестали працювати ще в попередньому сезоні (а він був деь не найкращим в УПЛ у цьому питанні). Залишився тільки непоганий пресинг, яким вдалося шокувати Динамо в 1-му турі нового чемпіонату.

Але кияни впорались, розгромивши Минай. А потім розгром влаштував ЛНЗ. І навіть з Металістом 1925 не вдалося зачепитись за очки, про що обов'язково доведеться згадати наприкінці сезону. Загалом, статистика "лисиць" виглядає гнітюче – жодної перемоги, два очки, три забитих голи (при 4,99 xG) при 10 пропущених.

За очікуваними пропущеними підопічні Володимира Шарана взагалі останні в таблиці, а середня вага удару по воротах закарпатців становить 0,131 xG. Гірше тільки у Оболоні. Не дивно, що у сьогоднішній зустрічі букмекери зовсім не вірять у Минай.

Втім, варто не забувати і про заслужені нічиї з СК Дніпро-1 та Зорею. Причому з луганцями в попередньому турі "лисицям" відверто не пощастило – команда награла на 1,5 xG без урахування сумнівного пенальті, що в перекладі на людську мову означає 5-6 гольових моментів. Звісно, обидва суперники перебувають в кризі й зовсім бліді в обороні, але нинішній Шахтар захищається не набагато краще.

Саме тому "гірники" не мають права закидувати Минай капелюхами. Володимир Шаран – андердог, але він завжди дає бій лідерам. Прикро тільки, що закарпатці не можуть розраховувати на орендованого Булецу, однак в центр оборони знову підписали Мельника.

Кадрова ситуація

Травмовані: Воробчак – Траоре, Бондар, Петряк

Дискваліфіковані: Бондаренко, Гочолеішвілі (Шахтар)

Не зіграють з інших причин: Булеза (Минай; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Минай – Шахтар

Минай: Бандура – Чуєв, Нємчанінов, Кравчук – Дмитрук, Вітенчук, Петько, Рогозинсьький – Гечев, Твердохліб – Вишневський

Шахтар: Різник – Гочолейшвілі, Матвієнко, Ракицький, Топалов – Степаненко – Зубков, Криськів, Назарина, Кащук – Сікан

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Патріка ван Луевена – 1.29. На тріумф Миная дають аж 12.50, а нічию оцінили коефіцієнтом 5.90.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.57, аналогічний тотал менше – 2.36. Гол Данила Сікана помножить вашу ставку на 2.20, а Олега Вишневського – на 4.00.

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