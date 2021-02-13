УПЛ возвращается с интереснейшими поединками: Динамо – Олимпик, Колос – Шахтер, Заря – Десна. Все эти встречи топов на заснеженных полях болельщики устали ждать, однако королем программы, конечно же, выступает матч между Минаем и Львовом.

Закарпатцы пока держатся на одиннадцатой позиции, однако от дна турнирной таблицы "лис" отделяют всего два очка. Учитывая такое положение дел, руководство провело обновление состава: в команду пришел сам Милевский, а также вагон ноунеймов (Карась, Панчишин, Кулиш, Ковтун, Петрусенко и нигериец Угечукву) – на выход же указали Допилке, Голодюку, Карнозе, Лопирёнку, Глаголе, Меличенку и Капарросу.

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Улучшения результатов уже на сборах не случилось. В семи спаррингах на сборах Минай выиграл лишь дважды, причем Милевский до сих пор без голов. Что ж – теперь посмотрим, как Василий Кобин подготовит команду к официальным поединкам.

Львов идет на предпоследней позиции и выглядит одним из главных претендентов на понижение в классе. Впрочем, завершение предыдущего года у "горожан" было привлекательным, а на сборах они вообще стали украинскими чемпионами – у них нет ни одного поражения в семи спаррингах. Команда Виталия Шумского забила 25 голов при 7 пропущенных, но уровень соперников был откровенно низким.

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В кадровом плане Львов устроил масштабное обновление состава. Команду покинули Челиче, Айнсалу, Филипп, Педро, Пеньков, Кошман, Кравчук и Клименчук – критическими эти потери назвать трудно. Зато пришли Брикнер, Довгий, Лобай, Семенов и Илющенков, а по аренде вернулись Ренан и Альваро. Усиление выглядит симпатично, как для уровня "горожан".

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Львов

Минай: Попович – Матич, Малепе, Карась – Кныш, Снежко, Нуриев, Сак – Кожанов, Милевский – Шиндер

Львов: Илющенков – Романчук, Махмутовичу, Лобай, Якимец – Нич, Сабино, Брикнер, Казлаускас – Ренан, Антви

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В таких матчах трудно что-то прогнозировать. Оба коллектива претендуют на вылет, оба провели грандиозное обновление составов, но тренеры теперь получили новые команды де-факто – все наигранные комбинации с 2020-го отправились в мусорное ведро. Именно поэтому ожидать невероятного футбола не стоит. Здесь очень вероятна ничья.

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