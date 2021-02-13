В рамках 14-го туру УПЛ Минай приймає Львів. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

УПЛ повертається з визначними поєдинками: Динамо – Олімпік, Колос – Шахтар, Зоря – Десна. Всі ці битви топів на засніжених полях вболівальники втомилися чекати, однак королем програми, звісно ж, виступає матч між Минаєм і Львовом.

Закарпатці поки що тримаються на одинадцятій позиції, однак від дна турнірної таблиці "лисів" відділяють всього два очки. З огляду на такий стан справ, керівництво клубу провело оновлення складу: в команду прийшов сам Мілевский, а також вагон ноунеймів (Карась, Панчишин, Куліш, Ковтун, Петрусенко та нігерієць Угечукву) – на вихід же вказали Допілці, Голодюку, Карнозі, Лопирьонку, Глаголі, Меліченку та Капарросу.

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Покращення результатів уже на зборах не сталося. У семи спарингах на зборах Минай виграв лише двічі, причому Мілевський досі без голів. Що ж – тепер подивимось, як Василь Кобін підготує команду до офіційних поєдинків.

Львів йде на передостанній позиції й виглядає одним з головних претендентів на пониження у класі. Втім, завершення попереднього року у "містян" було симпатичним, а на зборах вони взагалі стали українськими чемпіонами – у них немає жодної поразки в семи спарингах. Команда Віталія Шумського забила 25 голів при 7 пропущених, але рівень суперників був відверто низьким.

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В кадровому плані Львів влаштував масштабне оновлення складу. Команду покинули Челіч, Айнсалу, Філіпе, Педро, Пеньков, Кошман, Кравчук та Клименчук – критичними ці втрати назвати важко. Натомість, прийшли Брікнер, Довгий, Лобай, Семенів та Ілющенков, а з оренди повернулися Ренан та Альваро. Посилення виглядає симпатично, як для рівня "містян".

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Львів

Минай: Попович – Матіч, Малепе, Карась – Книш, Сніжко, Нурієв, Саків – Кожанов, Мілевський – Шиндер

Львів: Ілющенков – Романчук, Махмутовіч, Лобай, Якимець – Нич, Сабіно, Брікнер, Казлаускас – Ренан, Антві

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В таких матчах важко щось прогнозувати. Обидва колективи претендують на виліт, обидва провели грандіозне оновлення складів, але тренери тепер отримали нові команди де-факто – всі награні комбінації з 2020-го відправились у смітник. Саме тому очікувати неймовірного футболу не варто. Тут дуже вірогідною є нічия.

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