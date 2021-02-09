"Артема всегда сложно устраивать. Неважно – 36 ему, или 28, когда он переходил в Хайдук. Он – отличный футболист, но прошлое всегда его настигало. Сначала была концепция вернуться в Украину, ведь у нас будет много проектов. Он хочет кому-то что-то доказать и показать. Приоритет был именно Украина, хотя был вариант с Кипром. Также был интерес от БАТЭ, но мы выбрали наш путь – прекрасный город Ужгород.

"Скорее всего, это будет не футбол": Милевский – о планах после завершения карьеры

Если бы у Артема 10 лет назад спросили, перешел бы он в Минай, ответ не был бы положительным. Но за этот период Артем играл не только за Динамо Брест и Хайдук, но и за Конкордию, Тосно, а также РНК Сплит. Ему не привыкать играть в командах, которые обороняются. Зарплата Милевского? Она мотивационная. Если футболист дает результат, он зарабатывает деньги. Не дает – получает минимум. Цифры самые низкие в его карьере, на YouTube он больше зарабатывает, чем в Минае. У Артема хорошие просмотры.

Милевский – большой молодец. Он хорошо провел отпуск дома, находится в отличной форме, сбросил немного веса. Я уверен, что Кобин и Кополовец довольны им. С самого начала он вернулся не для безумного маркетинга, а для игры в футбол. Цель у него – помочь Минаю закрепиться в Премьер-лиге, а потом почему бы клубу не побороться за попадание в еврокубки?" – цитирует Панкова сайт телеканалов "Футбол".

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