Минай и Динамо делают вторую попытку доиграть матч 16-го тура УПЛ 2023/24. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Минай – Динамо должен начаться в 15:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports или на других провайдерах из списка UPL.TV. За главными событиями матча также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

Минай – Динамо: анонс доигровки матча УПЛ

Эта встреча начиналась еще 3 декабря прошлого года, но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть только одну минуту и 8 секунд. Пауза затянулась на несколько часов, поэтому было решено отложить проведение матча на более поздний срок. Главной проблемой стало то, что на стадионе Минай отсутствует искусственное освещение. На этот раз команды будут играть на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

В составе киевлян после возвращения Андрея Ярмоленко еще одна приятная новость – Виталий Буялский начнет игру со старта. Капитан почти 2 месяца залечивал травму голеностопа.

Стартовые составы матча Минай – Динамо: