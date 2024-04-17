Минай та Динамо роблять другу спробу дограти матч 16-го туру УПЛ 2023/24. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Минай – Динамо повинен розпочатися о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports або на інших провайдерах зі списку UPL.TV. За головними подіями матчу також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

Минай – Динамо: анонс догравання матчу УПЛ

Ця зустріч починалась ще 3 грудня минулого року, але через повітряну тривогу команди встигли зіграти лише одну хвилину і 8 секунд. Пауза затягнулась на кілька годин, тому було вирішено відкласти проведення матчу на пізніший термін. Головною проблемою стало те, що на стадіоні Минай відсутнє штучне освітлення. Цього разу команди гратимуть на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

У складі киян після повернення Андрія Ярмоленка ще одна приємна новина – Віталій Буяльський розпочне гру зі старту. Капітан майже 2 місяці заліковував травму гомілкостопу.

Стартові склади матчу Минай – Динамо: