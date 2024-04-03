Минай та Динамо нарешті дочекалися вердикту в історії, яка тягнеться ще з минулого року.

Матч 16 туру УПЛ Минай – Динамо буде дограний у середу, 17 квітня, інформує офіційний сайт киян. Інсайди журналістів підтвердились – гру перенесли на стадіон Динамо ім. В. Лобановського, стартовий свисток о 15:30.

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Ця зустріч починалась ще 3 грудня минулого року, але через повітряну тривогу команди встигли зіграти лише одну хвилину і 8 секунд. Пауза затягнулась на кілька годин, тому було вирішено відкласти проведення матчу на пізніший термін. Головною проблемою стало те, що на стадіоні Минай відсутнє штучне освітлення.

Суперники вирішують зовсім різні турнірні завдання. Динамо йде у таблиці УПЛ на четвертій сходинці, набравши 41 очко, а Минай з 14 пунктами останній.

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