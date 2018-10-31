Минай – Динамо: Кополовец пропустит матч

Испания — 08:12 434
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Лунин дебютировал за Леганес: худшая оценка в матче и 2 пропущенных гола после трех ударов в створ
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Пеллегрино оценил игру Лунина в дебютном матче за ЛеганесИспания — 01:03 1084
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Лех Костевич неожиданно вылетел из Кубка Польши – у игроков был серьезный разговор с болельщикамиМир — 00:04 207
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Лунин дебютирует за Леганес в стартовом составе против Райо ВальеканоИспания — 30 окт 306
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"Сказав Луніну, щоб забронював мені місце в Реалі". Олександр Сваток – про феноменальні голи п'ятою і кризу ЗоріИнтервью — 30 окт 494
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