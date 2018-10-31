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Минай – Динамо: Кополовец пропустит матч

30 октября 23:50 148 Читати українською
Минай – Динамо: Кополовец пропустит матч
Михаил Кополовец / соцсети

Полузащитник Миная Михаил Кополовец не сыграет в матче 1/8 финала Кубка Украины против Динамо.

Михаил Кополовец получил травму на тренировке и не сыграет в 1/8 финала Кубка Украины против Динамо, сообщает FootballHub.

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У бывшего хавбека Карпат подозрение на мениск и он поедет в Германию на обследование.

Матч Минай – Динамо состоится 31 октября в 14:00.

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Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
до матча
2
час
:
11
мин
Динамо Киев
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