Минай – Динамо: Кополовець пропустить матч

Півзахисник Миная Михайло Кополовець не зіграє в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Динамо.

Михайло Кополовець отримав травму на тренуванні і не зіграє в 1/8 фіналу Кубка України проти Динамо, повідомляє FootballHub.

Минай – Динамо: матч Кубка України транслюватимуть лише в YouTube

У колишнього хавбека Карпат підозра на меніск і він поїде до Німеччини на обстеження.

Матч Минай – Динамо відбудеться 31 жовтня о 14:00.

Президент Миная: Ціна квитків на матч із Динамо занижена