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Минай – Динамо: Кополовець пропустить матч

30 жовтня 23:37 557 Читать на русском
Минай – Динамо: Кополовець пропустить матч
Михайло Кополовець / соцмережі

Півзахисник Миная Михайло Кополовець не зіграє в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Динамо.

Михайло Кополовець отримав травму на тренуванні і не зіграє в 1/8 фіналу Кубка України проти Динамо, повідомляє FootballHub.

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У колишнього хавбека Карпат підозра на меніск і він поїде до Німеччини на обстеження.

Матч Минай – Динамо відбудеться 31 жовтня о 14:00.

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Минай - Динамо: Середа 31 жовтня 2018

Минай
до матчу
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год
:
18
хв
Динамо
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Теги
Минай - Динамо Динамо Динамо Кубок України Минай Минай Михайло Кополовець Михайло Кополовець
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