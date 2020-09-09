Поєдинок 2-го туру УПЛ між Минаєм та Олександрією має відбутись із уболівальниками на трибунах.

Минай проведе перший поєдинок в УПЛ проти Олександрії з уболівальниками на трибунах, проте наповненість стадіону має бути не більше 25%, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Це стало можливим згідно розробленого УАФ спільно з УПЛ "Тимчасового протоколу для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах карантину" та постанові Головного державного санітарного лікаря від 21 серпня 2020-го року, а також загальній ситуації із захворюванням на COVID-19 в Ужгороді.

Звертаємо увагу, що глядачів на дозволені місця будуть пускати із зобов’язанням дотримуватися вимог карантинного режиму та протиепідемічних заходів. Між фанатами має зберігатись дистанція, а вхід на стадіон буде дозволений лише в масках", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що матч 2-го туру Минай – Олександрія стане дебютним для ужгородського клубу в УПЛ – перший було перенесено через виявлений COVID-19 у ФК Львів.

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