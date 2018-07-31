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Мина на пути в Манчестер Юнайтед, – журналист

06:00 7 Читати українською
Мина на пути в Манчестер Юнайтед, – журналист
Йеррі Мина / соцсети

Защитник Барселоны Йерри Мина с большой вероятностью перейдет в английский Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед является главным претендентом на подписание защитника Барселоны Йерри Мины, сообщил журналист ESPN Пол Марринер.

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"Думаю, что Мина на пути к подписанию контракта с Манчестер Юнайтед", – цитирует Марринера Barca Times.

Ранее сообщалось, что колумбийцем также интересуются Боруссия Д и Эвертон.

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