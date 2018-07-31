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Міна на шляху до Манчестер Юнайтед, – журналіст

06:00 5 Читать на русском
Міна на шляху до Манчестер Юнайтед, – журналіст
Єррі Міна / соцмережі

Захисник Барселони Єррі Міна з великою вірогідністю перейде в англійський Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед є головним претендентом на підписання захисника Барселони Єррі Міна, повідомив журналіст ESPN Пол Маррінер.

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"Думаю, що Міна на шляху до підписання контракту з Манчестер Юнайтед", – цитує Маррінера Barca Times.

Раніше повідомлялось, що колумбійцем також цікавляться Борусія Д та Евертон.

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