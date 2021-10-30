Спортинг Хихон и Луго расписали ничью, а украинский защитник Богдан Милованов стал одним из главных героев встречи. Читайте отчет о матче на Футбол 24.

Сегунда 2021/22, 13-й тур

Луго – Спортинг Хихон – 1:1

Голы: Крис Рамос, 53 – Милованов, 78

Поединок испанской Сегунды можно смело назвать украинским дерби, поскольку Луго с Лебеденко противостоял Спортингу, за который выступают Василий Кравец и Богдан Милованов. Все три украинца вышли в стартовом составе своих команд. Первый тайм завершился без голов, а вот после перерыва Луго вышел вперед во встрече благодаря голу Криса Рамоса. Впрочем, Милованов на 78-й минуте сумел сравнять счет и спасти ничью для Спортинга.

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Отметим, что Богдан стал лучшим игроком Спортинга по версии Sofascore, набрав солидные 7,7 балла. Украинец записал в свой актив гол и желтую карточку, совершил 6 подборов, сделал 4 удачные попытки отбора. Куда хуже ситуация у его партнера Василия Кравца – тот набрал всего 6 баллов, став самым худшим в составе Спортинга. Лебеденко же провел отличный поединок – желтая карточка не помешала воспитаннику Карпат набрать 7,2 очка из 10 возможных.

Таким образом Спортинг Хихон набрал 22 очка и остался четвертым, а Луго с 16 пунктами остался на 13 строчке.

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