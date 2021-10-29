Фехервар вырвал победу над Пакшем в матче 11-го тура чемпионата Венгрии. Читайте отчет о встрече и смотрите гол украинца Ивана Петряка на Футбол 24.

Чемпионат Венгрии 2021/22, 11-й тур

Фехервар – Пакш – 2:1

Голы: Петряк, 15, Кодро, 84 – Адам, 69

Поединок начался удачно для Фехервара – на 15-й минуте Петряк открыл счет во встрече. Вышло довольно красиво: украинец забивал фактически в пустые ворота после комбинации и передачи от Дардая. Видео гола можно просмотреть по ссылке.

Ракицкий забил шедевральный гол со штрафного в 100-м матче за Зенит

После перерыва Адам выровнял положение, и, казалось, игра завершится ничьей. Однако последнее слово было за Фехерваром, а точнее Кодро, который на 84 минуте забил победный гол во встрече. Добавим, что Петряк, как Макаренко, вышли в стартовом составе и отыграли полный поединок.

Таким образом, Фехервар набрал 17 очков и поднялся на 4 место, приблизившись к Академии Пушкаша на расстояние 2 зачетных баллов. Пакш остался пятым с 14 пунктами в активе.

Зінченко з натяком від Гвардіоли і секрет Ярмоленка: українське дербі в Лондоні очима англійських ЗМІ та фанатів