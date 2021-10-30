Спортінг Хіхон та Луго розписали нічию, а український захисник Богдан Мілованов став одним із головних героїв зустрічі. Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Сегунда 2021/22, 13-й тур

Луго – Спортінг Хіхон – 1:1

Голи: Кріс Рамос, 53 – Мілованов, 78

Поєдинок іспанської Сегунди можна сміливо назвати українським дербі, оскільки Луго із Лебеденком протистояв Спортінгу, за який виступають Василь Кравець та Богдан Мілованов. Усі троє українців вийшли у стартовому складі своїх команд. Перший тайм завершився без голів, а от по перерві Луго вийшов вперед у зустрічі завдяки голу Кріса Рамоса. Втім, Мілованов на 78 хвилині зумів зрівняти рахунок та врятувати нічию для Спортінга.

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Відзначимо, що Богдан став найкращим гравцем Спортінга за версією Sofascore, набравши солідні 7,7 балів. Українець записав до свого активу гол та жовту картку, здійснив 6 підбирання, зробив 4 вдалі спроби відбори. Куди гірше ситуація у його партнера Василя Кравця – той набрав лише 6 балів, ставши найгіршим у складі Спортінга. Лебеденко ж провів чудовий поєдинок – жовта картка не завадила вихованцю Карпат набрати 7,2 очок з 10 можливих.

Таким чином, Спортінг Хіхон набрав 22 очки та залишився четвертим, а Луго з 16 пунктами залишився на 13 сходинці.

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