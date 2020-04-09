"Миля Beer Shop" закрылся – фанатам пива от Милевского придется менять место встречи

Александр Алиев и Артем Милевский / Фото из открытых источников

Александр Панков, агент нападающего Динамо Брест Артема Милевского, заверил, что волноваться нет причин.

Совместный бизнес Артема Милевского и его агента Александра Панкова – пивной бар "Миля", сейчас закрыт и в помещении начали демонтаж мебели, сообщает ua-football.

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Панков сразу успокоил всех ценителей хмельного продукта, заявив в Instagram, что заведение обязательно откроется после карантина, но уже в другой локации Киева.

Напомним, бар проработал почти год, его открыли в апреле прошлого года.

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