Милик согласовал контракт с Марселем, – СМИ
19:20 - Читати українською
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Аркадиуш Милик согласился на предложение Марселя о сотрудничестве, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в Twitter.
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Несмотря на согласованный контракт с 26-летним поляком, французы еще не договорились с Наполи, которому принадлежат права на игрока. Действующий контракт Аркадиуша с неаполитанцами рассчитан до лета.
В нынешнем сезоне Милик даже не попал в заявку своей команды на Серию А из-за желания покинуть лагерь Наполи.
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