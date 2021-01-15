Аркадіуш Мілік погодився на пропозицію Марселя про співпрацю, повідомляє журналіст RMC Sport Мохамед Бухафсі у Twitter.

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Попри узгоджений контракт з 26-річним поляком, французи ще не домовились з Наполі, якому належать права на гравця. Чинний контракт Аркадіуша з неаполітанцями розрахований до літа.

У нинішньому сезоні Мілік навіть не потрапив до заявки своєї команди на Серію А через бажання покинути табір Наполі.

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