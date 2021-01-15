Мілік узгодив контракт з Марселем, – ЗМІ
19:18 - Читать на русском
Схоже, польський форвард Аркадіуш Мілік продовжить кар'єру у Лізі 1.
Аркадіуш Мілік погодився на пропозицію Марселя про співпрацю, повідомляє журналіст RMC Sport Мохамед Бухафсі у Twitter.
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Попри узгоджений контракт з 26-річним поляком, французи ще не домовились з Наполі, якому належать права на гравця. Чинний контракт Аркадіуша з неаполітанцями розрахований до літа.
У нинішньому сезоні Мілік навіть не потрапив до заявки своєї команди на Серію А через бажання покинути табір Наполі.
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