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Милик принял решение касательно карьеры в Наполи – за форвардом следят топ-клубы

20:10 39 Читати українською
Милик принял решение касательно карьеры в Наполи – за форвардом следят топ-клубы
Аркадиуш Милик / фото из открытых источников

"Партенопеи" рискуют потерять польского нападающего без компенсации, если не выполнят его требований.

Нападающий Наполи принял окончательное решение покинуть Наполи. Согласно информации Rai, поляк уже попросил руководство отпустить его летом 2020 года.

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Контракт 26-летнего футболиста с партенопейцеми заканчивается в июне 2021 года. Переговоры о его продлении затормозили ещё в начале марта, когда форвард требовал повышения зарплаты до 5 млн евро в год. Источники сообщают, что Аркадиуш не намерен продолжать сотрудничество.

Интерес к нападающему проявляют Атлетико и Милан. В текущем сезоне Милик забил 12 голов в 22 матчах сезона-2019/20. Тransfermarkt оценивает поляка в 40 млн евро.

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Наполи Наполи Италия Трансферы Чемпионата Италии Атлетико Атлетико Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик Милан Милан
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