Только 5 команд Серии А хотят, чтобы сезон возобновился – оппозиция значительно именитее

Итальянские клубы никак не могут прийти к согласию относительно оптимального решения для Серии А, которая остановлена из-за пандемии коронавируса.
Дискуссии рискуют перерасти в настоящий конфликт, ведь до консенсуса очень далеко. В данный момент клубы разделились на три лагеря, утверждает Corriere della Sera.
Президенты Ювентуса и Лацио устроили спор о продолжении Серии А – на кону стоит титул чемпиона
Только Лацио, Наполи, Рома, Сассуоло и Кальяри считают, что сезон обязательно необходимо возобновить, если ситуация урегулируется. В то же время Ювентус, Милан, Интер, Сампдория, Дженоа и Брешия убеждены, что чемпионат нужно окончательно завершить. Остальные клубы пока не имеют четкой позиции.
Напомним, Серия А, как большинство чемпионатов, приостановлена после 26 сыгранных туров. На вынужденную паузу лидером ушел Ювентус. Лацио, Интер и Аталанта занимали места в зоне Лиги чемпионов.
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