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Только 5 команд Серии А хотят, чтобы сезон возобновился – оппозиция значительно именитее

17:00 41 Читати українською
Только 5 команд Серии А хотят, чтобы сезон возобновился – оппозиция значительно именитее
Андреа Аньелли / фото: Ювентус

Итальянские клубы никак не могут прийти к согласию относительно оптимального решения для Серии А, которая остановлена из-за пандемии коронавируса.

Дискуссии рискуют перерасти в настоящий конфликт, ведь до консенсуса очень далеко. В данный момент клубы разделились на три лагеря, утверждает Corriere della Sera.

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Только Лацио, Наполи, Рома, Сассуоло и Кальяри считают, что сезон обязательно необходимо возобновить, если ситуация урегулируется. В то же время Ювентус, Милан, Интер, Сампдория, Дженоа и Брешия убеждены, что чемпионат нужно окончательно завершить. Остальные клубы пока не имеют четкой позиции.

Напомним, Серия А, как большинство чемпионатов, приостановлена ​​после 26 сыгранных туров. На вынужденную паузу лидером ушел Ювентус. Лацио, Интер и Аталанта занимали места в зоне Лиги чемпионов.

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