Экс-игрок Динамо и сборной Украины завершил карьеру, утверждает ведущий ТаТоТаке Андрей Сенькив.

Милевский встретился с экс-тренерами Динамо в киевском пабе

Милевский присоединился к Минаю в январе 2021 года. За полсезона в УПЛ 36-летний игрок провел 10 матчей без результативных действий. Летом нападающий получил статус свободного агента, однако так и не нашел новый клуб.

Милевский стал звездой благодаря выступлениям в составе киевского Динамо с 2003 по 2013 годы, сыграв за киевлян 235 матчей и отметившись 81 голом и 54 ассистами. Кроме "бело-синих", нападающий поиграл за Газиантепспор, Хайдук, Тосно, Конкордию, Сплит, Кишварду и Динамо Брест.

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