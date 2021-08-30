Форвард Артем Мілевський вирішив попрощатися з футболом після провального періоду в Минаї.

Екс-гравець Динамо і збірної України завершив кар'єру, стверджує ведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків.

Мілевський зустрівся з екс-тренерами Динамо в київському пабі

Мілевський приєднався до Миная у січні 2021 року. За півсезону в УПЛ 36-річний гравець провів 10 матчів без результативних дій. Влітку нападник отримав статус вільного агента, проте так і не знайшов новий клуб.

Мілевський став зіркою завдяки виступам у складі київського Динамо з 2003 по 2013 роки, відігравши за киян 235 матчів та відзначившись 81 голом та 54 асистами. Окрім "біло-синіх", нападник пограв за Газіантепспор, Хайдук, Тосно, Конкордію, Спліт, Кішварду та Динамо Брест.

Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році